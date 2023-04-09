"Мы сделали недостаточно, чтобы победить. Кривбасс, наверное, был лучше нас, потому что смог реализовать свой момент, а мы, к сожалению, нет.

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Почему мне показали желтую карточку? Хороший вопрос. Украинские арбитры работают на, их любимое слово, "респект", и иногда этот респект нам, тренерам, они не отдают. Честно говоря, есть даже такие правила, которые рефери не выполняют. Соперник часто тянул время и реакции на эти действия от судей не было. Ребята, которые должны подавать мячи из-за пределов поля, делали это медленно, пересматривали друг с другом, а арбитры на это – ноль внимания.

Я должен был это сказать, чтобы они провели работу над ошибками, чтобы судили по правилам, а не когда и как им заблагорассудится. Вратарь также тянул очень много времени, но, повторюсь, никакой реакции на это не было.

Но, что тут говорить... Мы не забили, а это значит, что Кривбасс сыграл лучше", – цитирует ван Леувена официальный сайт Зари.

Напомним, главным арбитром этого матча был Николай Балакин.

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