"Если можно так сказать, то я еще в Израиле прошел подготовку и познакомился с ракетами и сиренами. Конечно, это меньшие масштабы того, что переживают украинцы, но я знаю эти ощущения, понимаю, что происходит в такой ситуации и что надо делать.

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Когда мы стартовали в прошлом сезоне, то было еще много вопросов и неопределенностей. Говорили, что чемпионат может начаться за пределами Украины, особенно для команд, которые будут выступать в еврокубках. Но этого не произошло – мы играли в Украине. Тренировки и матчи проходили в безопасности.

Наши игры дважды прерывали из-за тревоги во второй части сезона. Но не было ни одного момента, когда бы я чувствовал себя не в безопасности в Украине. Ни во время своей работы, ни в обычной жизни. Людей в Нидерландах удивляет, что я спокойно говорю о таких вещах. Но, как тренер, могу выполнять свою работу. Футболисты так же. Думаю, это отвлекает их от мыслей о ситуации, в которой они могли бы оказаться, если бы не футбол", – сказал ван Леувен в интервью Tribuna.

Напомним, нидерландский специалист заменил на посту главного тренера Шахтера Игора Йовичевича, который в прошлом сезоне привел "горняков" к чемпионству. Патрик с Зарей завоевал бронзу УПЛ.

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