69-летний Луи ван Гал в третий раз в карьере возглавил национальную сборную Нидерландов. Контракт с наставником рассчитан до конца ЧМ-2022 в Катаре, информирует официальный сайт Футбольного союза Нидерландов.

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На этом посту ван Гал сменил Франка де Бура, который был уволен после вылета от Чехии в 1/8 финала Евро-2020. В тренерский штаб сборной также вошли Дэнни Блинд, Хенк Фрейзер и Франс Гук. После Мундиаля-2022 Луи окончательно завершит карьеру тренера.

Напомним, ван Гал уже дважды был главным тренером "оранжевых". Наивысшее достижение – 3 место ЧМ-2014 в Бразилии Также тренер работал в АЗ, Аяксе, Барселоне, Баварии и Манчестер Юнайтед. С амстердамцами выиграл Лигу чемпионов 1994/95. После ухода из МЮ в 2016-м ван Гал больше нигде не работал.

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