Первый матч на ЧМ-2022 стал знаковым для 71-летнего специалиста. Нидерланды обыграли Сенегал (2:0). Это 38-я победа ван Гала во главе национальной команды. Теперь это новый рекорд в истории сборной. Сам наставник ключевым моментом встречи назвал выход на поле Мемфиса Депая.

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"Не было ощущения, что мы проиграем. После появления Депая, я ожидал, что мы победим, если честно. Мемфис по-прежнему входит в число игроков, способных самостоятельно что-то создать. Мы дали ему сыграть полчаса, как и планировалось", – сказал ван Гал.

Кстати, Луи ван Гал уже в третий раз тренирует сборную Нидерландов. Ранее он работал с национальной командой с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством "Оранье" завоевали бронзовые медали на ЧМ-2014 в Бразилии.

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