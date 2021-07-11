Бывший наставник сборной Нидерландов, Манчестер Юнайтед и других клубов Луи ван Гал может снова стать главным тренером "оранжевых".

Сборная Нидерландов договорилась с ван Галом о будущем приходе специалиста у руля национальной команды, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Ван Гал – главный претендент на тренерское кресло сборной Нидерландов

Контракт с новым главным тренером рассчитан на 2 года. Добавим, что ван Гал уже дважды возглавлял "оранье": сначала в 2000 году, но не вывел команду на ЧМ-2002. Через 10 лет специалист снова стал тренером сборной Нидерландов и привел ее к бронзе на ЧМ-2014.

Напомним, "оранжевые" уволили Франка Де Бура после вылета из Евро-2020 – нидерландцы проиграли Чехии в 1/8 финала турнира.

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