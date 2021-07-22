Королевский футбольный союз Нидерландов достиг договоренности с Луи ван Галом о назначении на пост главного тренера национальной команды, сообщает De Telegraaf.

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По информации издания, 69-летний специалист согласился вернуться в сборную, которую будет готовить к ЧМ-2022. После катарского Мундиаля ван Гал вернется на пенсию, где находится с 2016 года (после ухода из Манчестер Юнайтед). К слову, он уже возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014.

Отмечается, что ван Гал должен не только обеспечить удачное выступление на чемпионате мира, а подготовить себе замену. В его тренерский штаб войдет тренер роттердамской Спарты Фрэнк Фрейзер. Именно он в будущем должен возглавить сборную Нидерландов. Также ван Галу будут помогать Дэнни Блинд и Франс Хук.

Напомним, предыдущий наставник "Оранье", Франк де Бур, был уволен после Евро-2020, где команда вылетела в 1/8 финала. В отборе на ЧМ-2020 Нидерланды после трех туров занимают второе место в своей группе.

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