Ван Гал общался с прессой на чемпионате мира. Молодой журналист из Сенегала решил выразить свой восторг тренером: "Я только начал работать журналистом. У меня нет вопросов, я просто хочу воспользоваться шансом, чтобы сказать, что фанатею от вас с трех лет".

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Наставник "оранье" очень хорошо отреагировал на это: "Я хочу тебя крепко обнять. Мне очень приятны твои слова, поэтому я серьезно. Такое бывает не часто. Подходи после пресс-конференции".

Луи ван Гал сдержал обещание и выделил журналисту минутку с теплыми объятиями. Сенегальский парень не мог сдержать радостных эмоций.

Нидерланды обыграли Сенегал в первом матче на ЧМ-2022. Далее у команды ван Гала дуэль с Катаром и поединок против Эквадора.

Ван Гал в своей карьере тренировал Аякс, АЗ, Барселону, Баварию, Манчестер Юнайтед и сборную Нидерландов.

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