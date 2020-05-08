Ван Гал: Президент Тоттенхэма покидал мой дом в багажнике

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Луи ван Гал рассказал о переговорах с Тоттенхэмом незадолго до своего назначения в манчестерский клуб.

"Дэниэл Леви (президент Тоттенхэма. – прим.) приехал ко мне домой в Нордвейке, а уехал оттуда в багажнике, потому что снаружи был местный журналист. На все это ушло много времени, и он подарил Манчестер Юнайтед возможность сделать мне предложение", – цитирует ван Гала Goal.com со ссылкой на Een-tweetje met Yves podcast.

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Напомним, ван Гал возглавлял Манчестер Юнайтед с 2014 по 2016 год. Свой единственный трофей с "красными дьяволами" – Кубок Англии – он завоевал незадолго до своего увольнения. После отставки специалиста на пост наставника команды был назначен португалец Жозе Моуринью.

В свою очередь, Тоттенхэм тогда договорился о сотрудничестве с Маурисио Почеттино. Под руководством аргентинского специалиста "шпоры" смогли добраться до финала Лиги чемпионов 2019. Однако уже осенью прошлого года лондонцы уволили Почеттино, а команду возглавил все тот же Моуринью.

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