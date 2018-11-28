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Ван Гал предостерег Барселону от возвращения Неймара

20:33 150 Читати українською
Ван Гал предостерег Барселону от возвращения Неймара
Луи ван Гал / Фото ФК Барселона

Нидерландский специалист Луи ван Гал прокомментировал возможный переход форварда ПСЖ Неймара в Барселону.

"Думаю, возможное возвращение Неймара – не очень хороший вариант для Барселоны, но это мое мнение.

Неймар покинет ПСЖ за 200 млн евро, – СМИ

Неймар все еще молодой, может и дальше прогрессировать. Но сначала он должен научиться играть в команде.

Неймар слишком эгоистичен, поэтому я думаю, что Барселоне следует проявить бдительность прежде чем принимать решение о его возвращении", – цитирует ван Гала издание AS.

В текущем сезоне бразильский форвард провел 11 матчей в Лиге 1, в которых отметился 10-ю голами и 6-ю ассистами.

Де Хеа может перейти в ПСЖ и стать самым высокооплачиваемым вратарем мира – клуб сэкономит деньги продажей Неймара

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