Ван Гал – о голе в ворота Аргентины: Домашняя заготовка предназначалась не для Вегхорста
На месте Ваута Вегхорста должен был находиться другой игрок сборной Нидерландов.
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что домашняя заготовка "оранье", которая сработала в компенсированное время матча с Аргентиной, не была разыграна по плану.
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По словам тренера, на месте Ваута Вегхорста должен был находиться Мемфис Депай.
"Эта заготовка была для Мемфиса. Он отлично двигается спиной к воротам соперника и должен был сделать финт влево, а затем добить вправо", – цитирует ван Гала Voetbal International, ссылаясь на Mundo Deportivo.
Напомним, что при счёте 1:2 Вегхорст сравнял счёт на 90+11-й минуте и перевёл матч 1/4 финала в дополнительное время.
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