На месте Ваута Вегхорста должен был находиться другой игрок сборной Нидерландов.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что домашняя заготовка "оранье", которая сработала в компенсированное время матча с Аргентиной, не была разыграна по плану.

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По словам тренера, на месте Ваута Вегхорста должен был находиться Мемфис Депай.

"Эта заготовка была для Мемфиса. Он отлично двигается спиной к воротам соперника и должен был сделать финт влево, а затем добить вправо", – цитирует ван Гала Voetbal International, ссылаясь на Mundo Deportivo.

Напомним, что при счёте 1:2 Вегхорст сравнял счёт на 90+11-й минуте и перевёл матч 1/4 финала в дополнительное время.

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