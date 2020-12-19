Ван Гал может возобновить тренерскую карьеру – неожиданное место работы и звездные конкуренты
Нидерландский специалист Луи ван Гал получил неожиданное предложение после завершения своей карьеры.
Ван Гал стал одним из претендентов на пост главного тренера сборной Чили, которая ищет замену действующему наставнику команды Рейнальдо Руэде.
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По информации Voetbal International, возглавить команду также могут Хосе Пекерман (тренировал сборные Аргентины и Чили), Габриэль Хайнце (экс-защитник сборной Аргентины, выступал за Реал и Манчестер Юнайтед) и Луис Фелипе Сколари (выигрывал чемпионат мира-2002 с Бразилией).
Напомним, ван Гал завершил тренерскую карьеру в марте 2019 года, а последним местом работы был Манчестер Юнайтед, из которого специалист ушел еще в 2016 году.
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