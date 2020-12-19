Ван Гал стал одним из претендентов на пост главного тренера сборной Чили, которая ищет замену действующему наставнику команды Рейнальдо Руэде.

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По информации Voetbal International, возглавить команду также могут Хосе Пекерман (тренировал сборные Аргентины и Чили), Габриэль Хайнце (экс-защитник сборной Аргентины, выступал за Реал и Манчестер Юнайтед) и Луис Фелипе Сколари (выигрывал чемпионат мира-2002 с Бразилией).

Напомним, ван Гал завершил тренерскую карьеру в марте 2019 года, а последним местом работы был Манчестер Юнайтед, из которого специалист ушел еще в 2016 году.

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