"Эрик Тен Хаг – отличный тренер. Это хороший вариант для МЮ. Однако Манчестер Юнайтед – это коммерческий клуб. Поэтому перед тренером тяжелый выбор. Ему лучше пойти в футбольный клуб. Я не собираюсь давать советы, Эрик все должен решить сам. Но он реально должен выбрать футбольный клуб, а не коммерческий", – сказал Луи ван Гал.

МЮ сформировал шорт-лист из 4 потенциальных тренеров, Рангник будет на птичьих правах

Эрик Тен Хаг считается фаворитом на тренерское кресло Юнайтед. Нидерландец 5 лет тренирует Аякс и показывает очень высокое качество футбола. Наряду с ним руководство МЮ рассматривает Луиса Энрике и Маурисио Почеттино.

Луи Ван Гал работал с Манчестер Юнайтед в 2014-2016 годах. За два сезона специалист выиграл только Кубок Англии. Через два дня после завоевания трофея ван Гала не очень красиво уволили.

Манчестер Сіті легко виграв дербі – Пеп поставив МЮ на коліна, топ-матч АПЛ в синьо-жовтих кольорах для України