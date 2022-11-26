"У нас были проблемы с передачами. Эквадор играл жестко, поэтому игра была тяжелой. Мы не очень хорошо сыграли, к тому же отдали не все силы. Нам удалось довести матч до ничьей. Но мы все равно лидируем в группе.

Подвиги и драма бомбардиров ЧМ в видеообзоре матча Нидерланды – Эквадор – 1:1

В Лиге наций мы показали хороший контроль мяча. Но на ЧМ нам противостоят соперники с другим стилем игры. Я уверен в своей команде. Следующий матч будет совсем иным", – цитирует ван Гала сайт "Оранье" .

Похожее мнение и у ван Дейка: "Во владении мяча есть куда улучшаться, но мы играли против сильной команды, которая хорошо прессингует и играет агрессивно. У них есть полузащитники, которые постоянно вас преследуют. К счастью, мы достигли ничьей".

Групповой этап катарского Мундиаля сборная Нидерландов завершит поединком против Катара, который состоится 29 ноября.