"Меня 25 раз облучали": Ван Гал борется с раком – наставник Нидерландов до последнего скрывал страшный диагноз
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил, что болен раком простаты.
О лечении тяжелой болезни 70-летний специалист заявил в эфире нидерландского шоу Humberto, а также добавил, что до сих пор скрывал эту новость от игроков "Оранье".
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"Я не хотел говорить об этом своим подопечным, ведь это могло бы повлиять на их игру. Каждый раз, когда я был тренером сборной, мне приходилось ночью ехать в больницу, а игроки до сих пор не знали об этом. Думал, что здоров, но… это не так. Я немало болел, в том числе и со своей женой. Это просто часть жизни.
Как человек, вероятно, стал богаче благодаря этому опыту. От рака простаты не умираешь, по крайней мере, не в 90 процентах. Обычно люди гибнут от других болезней. Но я столкнулся с достаточно агрессивной формой. Меня 25 раз облучали", – цитирует ван Гала The Guardian.
Нидерландский специалист, борясь с раком простаты, сумел вывести свою родную национальную команду на ЧМ-2022. В финальной части "Оранье" будут противостоять Катару, Сенегалу и Эквадору в квартете А.
Заметим, слова поддержки Луи в соцсетях высказали его бывшие команды (Барселона и Манчестер Юнайтед), а также сборная Нидерландов.
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