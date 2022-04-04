О лечении тяжелой болезни 70-летний специалист заявил в эфире нидерландского шоу Humberto, а также добавил, что до сих пор скрывал эту новость от игроков "Оранье".

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"Я не хотел говорить об этом своим подопечным, ведь это могло бы повлиять на их игру. Каждый раз, когда я был тренером сборной, мне приходилось ночью ехать в больницу, а игроки до сих пор не знали об этом. Думал, что здоров, но… это не так. Я немало болел, в том числе и со своей женой. Это просто часть жизни.

Как человек, вероятно, стал богаче благодаря этому опыту. От рака простаты не умираешь, по крайней мере, не в 90 процентах. Обычно люди гибнут от других болезней. Но я столкнулся с достаточно агрессивной формой. Меня 25 раз облучали", – цитирует ван Гала The Guardian.

Нидерландский специалист, борясь с раком простаты, сумел вывести свою родную национальную команду на ЧМ-2022. В финальной части "Оранье" будут противостоять Катару, Сенегалу и Эквадору в квартете А.

Заметим, слова поддержки Луи в соцсетях высказали его бывшие команды (Барселона и Манчестер Юнайтед), а также сборная Нидерландов.

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Todo nuestro apoyo y solidaridad con Louis Van Gaal, que ha anunciado que sufre un cáncer de próstata.

Deseamos que tenga una rápida y total recuperación.

¡Mucha fuerza, Louis! pic.twitter.com/poft7HABkF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 3, 2022