Ван дер Ваарт: Если бы я был на месте ван де Беека, поехал бы в Реал даже на велосипеде

Знаменитый голландский экс-футболист Рафаэль ван дер Ваарт считает, что сейчас идеальное время для трансфера его земляка в Реал.

"Конечно, ван де Бееку стоит перейти в Реал. Если бы я был на его месте, поехал бы в Реал даже на велосипеде. Сейчас идеальный момент для такого трансфера.

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У них была плохая предсезонка, болельщики ожидают трансфера. Донни получит достаточно игрового времени, но конкуренция в Мадриде огромна. После перехода с Аякса для него много изменится.

Впрочем, Реал соответствует возможностям этого футболиста. Я считаю, что ван де Беек заслуживает присоединиться к такому клубу", – сказал ван дер Ваарт в эфире голландского канала NOS.

Донни ван де Беек в прошлом сезоне стал чемпионом Нидерландов и вышел в полуфинал Лиги чемпионов в составе Аякса. Реал видит в 22-летнем хавбеке альтернативу дорогому Полю Погба.

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