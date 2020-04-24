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Ван дер Сар прокомментировал решение оставить Аякс без чемпионства

24 апреля 23:46 16 Читати українською
Ван дер Сар прокомментировал решение оставить Аякс без чемпионства
Эдвин ван дер Сар / фото из соцсетей

Исполнительный директор амстердамского Аякса Эдвин ван дер Сар отреагировал на новость об окончательной остановке чемпионата Нидерландов.

"Каждый игрок хочет стать чемпионом, но побеждать хочется на поле. Мы удерживали первое место в течение всего сезона, поэтому обидно, что чемпион не будет определен. При этом, учитывая обстоятельства, такое решение можно понять. Есть более важные проблемы, чем футбол", – цитирует ван дер Сара пресс-служба Аякса.

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Напомним, Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил, что сезон не будет возобновлен и только определил представителей в еврокубках от Нидерландов, руководствуясь спортивным принципом, как того требует УЕФА. Поэтому Аякс получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов, но не стал чемпионом.

Интересно, что на момент вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса амстердамцы опережали АЗ Алкмар в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям – у обеих команд по 56 очков.

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Аякс Аякс Нидерланды коронавирус Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар
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