"Мы хотим его удержать, но вы уже знаете, к чему все идет", – сообщил инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой Het Parool.

Барселона готовит трансфер звезды Аякса – экс-игрок амстердамцев может стать частью сделки

Отметим, что контракт Мазрауи с Аяксом истекает летом 2022 года, а Барселона уже обратилась к Мино Райоле по поводу подписания игрока. Также в услугах защитника заинтересованы три игрока.

Мазрауи в сезоне 2021/22 сыграл в составе Аякса 21 матч – 4 гола и 3 ассиста. Дест провел за Барселону 16 поединков, в которых отдал 3 голевых передачи. Контракт американца с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2025-го.

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