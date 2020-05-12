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Ван дер Сар нашел рецепт, как Манчестер Юнайтед догнать Ливерпуль и Манчестер Сити

17:26 12 Читати українською
Ван дер Сар нашел рецепт, как Манчестер Юнайтед догнать Ливерпуль и Манчестер Сити
Эдвин ван дер Сар / фото: ФК Аякс

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар считает, что правильная трансферная политика сможет вернуть "красных дьяволов" в число лидеров АПЛ.

"Юнайтед прекрасно провел медовый месяц после назначения Сульшера на должность главного тренера. Затем команда столкнулась с трудностями, но в последние семь-восемь недель она демонстрировала хороший футбол. Набирали очки, появились отличные результаты в матчах с сильными соперниками.

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Надеюсь, сезон в Премьер-лиге возобновится, потому что им нужны места в Лиге чемпионов. Но Юнайтед стоит сосредоточиться на следующей кампании. Два-три приобретения помогут команде навязать конкуренцию Ливерпулю и Манчестер Сити", – приводит слова ван дер Сара CNN.

К слову, Эдвин ван дер Сар защищал цвета Манчестер Юнайтед в 2005-2011 гг. И одержал с командой 10 трофеев, включая 4 чемпионских титула и Кубок Лиги чемпионов. Сейчас голландец работает в должности исполнительного директора амстердамского Аякса.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар
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