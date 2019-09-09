toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ван дер Сар может вернуться в Манчестер Юнайтед

07:30 117 Читати українською
Ван дер Сар может вернуться в Манчестер Юнайтед
Эдвин ван дер Сар / The Sun

Манчестер Юнайтед ищет нового директора футбола. Им может стать бывший голкипер команды Эдвин ван дер Сар.

Эдвин ван дер Сар снова может стать частью Манчестер Юнайтед. Как сообщает Mirror, манкунианцы готовы пригласить бывшего голкипера на должность директора футбола.

"Он – не Месси": игроки Манчестер Юнайтед обрадовались уходу Санчеса в Интер

По информации издания, легенда "красных дьяволов" является фаворитом в списке кандидатов. Сейчас экс-вратарь работает в родном Аяксе в должности генерального директора.

Манкунианцы пока набрали 5 очков за 4 тура и находятся на 8 позиции в турнирной таблице АПЛ.

ПСЖ провел замечательную трансферную кампанию, но из-за Неймара и Икарди рискует утонуть в скандалах

blog_ava
Венгер: Арсенал хотел подписать Месси вместе с Фабрегасом
00:05
152
Теги
Трансферы Англия Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Аякс Аякс Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
45
мин
Металлист 1925
19:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук