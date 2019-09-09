Ван дер Сар может вернуться в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед ищет нового директора футбола. Им может стать бывший голкипер команды Эдвин ван дер Сар.

Эдвин ван дер Сар снова может стать частью Манчестер Юнайтед. Как сообщает Mirror, манкунианцы готовы пригласить бывшего голкипера на должность директора футбола.

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По информации издания, легенда "красных дьяволов" является фаворитом в списке кандидатов. Сейчас экс-вратарь работает в родном Аяксе в должности генерального директора.

Манкунианцы пока набрали 5 очков за 4 тура и находятся на 8 позиции в турнирной таблице АПЛ.

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