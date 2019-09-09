Ван дер Сар может вернуться в Манчестер Юнайтед

Евро-2020 — 8 сент 885
-
Квалификация Евро-2020: Испания разгромила Фарерские острова, Греция споткнулась об Лихтенштейн
-
Динамо одержало первую победу при Михайличенко – Соль снимает чары, Де Пена и Гармаш феерят, несколько камбэковУкраина — 8 сент 1678
-
Динамо – Кристалл: онлайн-трансляция матча – команда Михайличенко сыграет на фоне напряженной атмосферы в клубеУкраина — 8 сент 785
-
Малиновский стал автором 100-го гола легионеров за сборную УкраиныСборная Украины — 8 сент 98
-
Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – УкраинаЕвро-2020 — 8 сент 3282