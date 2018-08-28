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Ван дер Сар: Динамо немного напугало Аякс в Амстердаме

12:37 60 Читати українською
Ван дер Сар: Динамо немного напугало Аякс в Амстердаме
Эдвин ван дер Сар / фото из соцсетей

Генеральный директор амстердамского Аякса, легендарный голландский голкипер Эдвин ван дер Сар поделился мыслями относительно ответного матча между Динамо и Аяксом.

"Мы одержали победу в последней игре чемпионата 5:0, и теперь ребята стремятся пробиться в Лигу чемпионов. Они готовы к давлению, который Киев предложит во вторник вечером. Я также уверен, что мы сможем забить.

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Что касается Динамо, то, на мой взгляд, неправильно говорить, что они ориентированы на защиту. В Голландии киевляне показали неплохой контроль мяча, сравняли счет и немного нас напугали. К счастью, после этого мы забили дважды.Надеюсь, этого хватит", – рассказал Ван дер Сар телеканалу Футбол.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится сегодня, 28 августа, начало игры в 22:00. Напомним, первый матч Динамо проиграло со счетом 1:3.

Динамо – Аякс: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
8
час
:
55
мин
Аякс
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Теги
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