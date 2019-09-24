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Ван Дейк заслужил награду FIFA The Best-2019 больше Месси, – Роналдо

09:40 106 Читати українською
Ван Дейк заслужил награду FIFA The Best-2019 больше Месси, – Роналдо
Роналдо / Reuters

Бывший форвард Барселоны и сборной Бразилии Роналдо прокомментировал результаты голосования FIFA The Best-2019.

"Кто больше всех заслужил награду? Возможно, ван Дейк. Вирджил – невероятный футболист, и он хорошо выступил в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что он заслуживает эту награду в большей степени, чем Месси", – приводит слова Роналдо Metro.

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Отметим, что Месси стал победителем премии FIFA The Best-2019, обогнав ван Дейка и Роналду в голосовании.

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Напомним, что ван Дейк был признан УЕФА лучшим игроком сезона-2018/19, также он стал лучшим защитником Лиги чемпионов прошлого сезона.

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ФИФА Игрок года ФИФА Мир Лионель Месси Лионель Месси Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Роналдо
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