Ван Дейк заслужил награду FIFA The Best-2019 больше Месси, – Роналдо

Бывший форвард Барселоны и сборной Бразилии Роналдо прокомментировал результаты голосования FIFA The Best-2019.

"Кто больше всех заслужил награду? Возможно, ван Дейк. Вирджил – невероятный футболист, и он хорошо выступил в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что он заслуживает эту награду в большей степени, чем Месси", – приводит слова Роналдо Metro.

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Отметим, что Месси стал победителем премии FIFA The Best-2019, обогнав ван Дейка и Роналду в голосовании.

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Напомним, что ван Дейк был признан УЕФА лучшим игроком сезона-2018/19, также он стал лучшим защитником Лиги чемпионов прошлого сезона.