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Ван Дейк закрутил мяч по невероятной траектории на тренировке – магический гол

23 мая 22:19 89 Читати українською
Ван Дейк закрутил мяч по невероятной траектории на тренировке – магический гол
Вирджил ван Дейк / Фото ФК Ливерпуль

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк готовится к возобновлению сезона АПЛ.

Ливерпуль похвастался в Instagram талантом своей звезды Вирджила ван Дейка.

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На видео центральный защитник находится далеко за воротами, но удар нидерландца сломал все законы физики, и мяч попал точно в цель.

В нынешнем сезоне АПЛ ван Дейк провел 29 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом. После 29-ти туров АПЛ Ливерпуль лидирует в турнирной таблице, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

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Love that, Virg #LFC #LiverpoolFC #VVD

Допис, поширений Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

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Видеоновости Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Англия
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