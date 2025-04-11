Ван Дейк вслед за Салахом продлил соглашение с Ливерпулем – долгожданный контракт для капитана на 2 года
Вирджил ван Дейк подписал новое соглашение с Ливерпулем до 2027 года.
Ливерпуль продолжает подписывать новые контракты с лидерами команды. После успешной сделки с Мохамедом Салахом, клуб продлил сотрудничество с Вирджилом ван Дейком, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
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33-летний капитан Ливерпуля также подписал контракт с командой до 2027 года, положив конец всем слухам о переезде в Саудовскую Аравию или МЛС.
Добавим, что голландец перешел в Ливерпуль зимой 2018 года из Саутгемптона. В текущем сезоне ван Дейк отыграл 43 матча во всех турнирах за "красных", забив 3 гола.
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