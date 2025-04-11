Вирджил ван Дейк подписал новое соглашение с Ливерпулем до 2027 года.

Ливерпуль продолжает подписывать новые контракты с лидерами команды. После успешной сделки с Мохамедом Салахом, клуб продлил сотрудничество с Вирджилом ван Дейком, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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33-летний капитан Ливерпуля также подписал контракт с командой до 2027 года, положив конец всем слухам о переезде в Саудовскую Аравию или МЛС.

Добавим, что голландец перешел в Ливерпуль зимой 2018 года из Саутгемптона. В текущем сезоне ван Дейк отыграл 43 матча во всех турнирах за "красных", забив 3 гола.

Virgil van Dijk will sign his new deal at Liverpool valid until June 2027 very soon, agreement done.



All details of the contract have been sealed, also approved by the laywers and VVD will put pen to paper before end of the season.



Two more years. Salah + Virgil, confirmed. pic.twitter.com/EcWqZn2SMf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2025

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