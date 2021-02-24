Вирджил ван Дейк понемногу приходит в себя после тяжелой травмы, а Диогу Жота уже появился в общей группе.

Защитник "мерсисайдцев" начал новый этап восстановления от травмы (разрыва крестообразных связок колена), которую получил еще в октябре.

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Официальный Twitter Ливерпуля опубликовал фотографии ван Дейка. 29-летний голландец тренируется по индивидуальной программе. Очередной этап восстановления включает в себя работу с мячом на футбольном поле. По оценкам медиков, Вирджил вылетел до конца текущего сезона.

Также пресс-служба "мерсисайдцев" сообщила, что хавбек Диогу Жота уже вернулся в общую группу и готовится к ближайшему матчу против Шеффилд Юнайтед, который состоится 28 февраля.

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