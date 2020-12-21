Ровно месяц назад голландец вернулся к легким тренировкам после операции на колене, а накануне уже начал выполнять упражнения с мячом. Об этом сообщил сам ван Дейк в своих соцсетях.

Ван Дейк близок к подписанию нового контракта с Ливерпулем

Занятия все еще проходят под наблюдением терапевтов. На следующих стадиях реабилитации нагрузки будут становиться более интенсивными. По оптимистическим прогнозам, ван Дейк сможет помочь Ливерпулю на финальном отрезке нынешнего сезона.

Напомним, Вирджил порвал "кресты" в середине октября в матче 5-го тура АПЛ с Эвертоном. Центрбек Ливерпуля получил повреждение после того, как в него влетел голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд. Операцию ван Дейку сделали 30 октября в Лондоне.

Нещадні Ліверпуль і МЮ, новий політ Кріша, круте піке Арсенала, Маліновський допоміг "стратити" Фонсеку – огляд вікенду