"Что бы ни случилось, думаю, у нас будет место для Вирджила в заявке на Лигу чемпионов. Никто не сказал мне, что нужно что-то менять.

Ливерпуль объявил о трансфере Кабака

На самом деле, врачи не говорят, что есть шансы на возвращение Вирджил в этом сезоне. Не хочу говорить, что это невозможно, но маловероятно. Мы включили бы в состав всех, даже если бы врачи сказали, что шансов нет. Время от времени мы верим в чудеса", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, Вирджил порвал "кресты" в середине октября в матче 5-го тура АПЛ с Эвертоном.

Ліверпуль на межі катастрофи: чому найгірша команда Клоппа вилетіла з Кубка Англії, козир МЮ і заявка на трон