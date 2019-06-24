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Ван Дейк объяснил, почему нынешний состав Ливерпуля способен на новые подвиги

17:20 44 Читати українською
Ван Дейк объяснил, почему нынешний состав Ливерпуля способен на новые подвиги
Вирджил ван Дейк / фото из соцсетей

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказал мнение, что команда продолжит развиваться в следующих сезонах.

"Думаю, будущее выглядит довольно ярким. У нас фантастическая команда с игроками, которые хотят развиваться и отдавать себя ради партнеров и клуба. У нас очень качественный состав. Иногда даже не осознаешь, насколько сильные футболисты играют в Ливерпуле. Поэтому будущее прекрасно.

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Что касается меня, мне удалось продемонстрировать стабильность. Я прекрасно себя чувствовал в прошлом сезоне, и этому способствовали мои партнеры по команде. Каждый из них проявил себя с наилучшей стороны", – цитирует ван Дейка пресс-служба Ливерпуля.

Напомним, в прошлом сезоне Ливерпуль стал победителем Лиги чемпионов, а также набрал рекордные для себя 97 очков в английской Премьер-лиге, но финишировал вторым.

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Англия Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль
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