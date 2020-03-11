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Ван Дейк сравнил предстоящий поединок против Атлетико с эпичным камбэком против Барселоны

16:47 51 Читати українською
Ван Дейк сравнил предстоящий поединок против Атлетико с эпичным камбэком против Барселоны
Вирджил ван Дейк / Reuters

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

 

"Думаю, мы были расстроены, потому что не хотели проигрывать в первом матче. Мне кажется, тогда мы немного увязли в обороне Атлетико. Очевидно, это указывает на уровень мастерства их игроков. Они также создавали моменты, счет мог стать 2:0 в их пользу, а у нас было не так много шансов. Но мы знаем, что у нас есть еще 90 минут, чтобы все исправить. Мы испытаем все методы.

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В матче против Барселоны мы тоже не могли упустить ни одного шанса. Выйдем на игру с таким же настроем, как и всегда. Надеюсь, нам удастся выиграть, показать хороший футбол, но прежде всего нам понадобится много страсти и упорной работы. Мы должны работать с первой и до последней секунды.

Все может случиться, и может оказаться, что Атлетико лучше нас, но Ливерпуль хочет показать, почему должен пройти дальше. Мы должны показать свои качества и заслужить проход в следующий раунд. Но это футбол, все может случиться. Мы ожидаем, что это будет тяжелый вызов.

Надеюсь, мы сможем пройти дальше. У нас было время на подготовку, и мы должны быть готовы к очень сложному вызова. Думаю, до сих пор мы придерживались своих принципов и кто бы ни вышел на поле, этот игрок отдаст более 100% своих сил. Все с нетерпением ждут этого матча, и мы хотим выйти в следующий раунд. Знаем, что это тяжелый матч, и попробуем сделать все, чтобы победить их. Мы знаем, как трудно это будет", – поделился ван Дейк в комментарии Liverpool Echo.

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Напомним, ответный матч между Ливерпулем и Атлетико состоится сегодня, 11 марта, начало в 22:00. В первом поединке испанцы одержали минимальную победу благодаря голу Сауля.

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