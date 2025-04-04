После победы 1:0 над Эвертоном в 30 туре АПЛ Вирджил ван Дейк вступил в спор с Майклом Оуэном.

В послематчевом интервью бывший игрок Ливерпуля и обладатель "Золотого мяча" Майкл Оуэн спросил у Вирджила ван Дейка, будет ли текущий сезон успешным для "красных" после того, как команда вылетела из всех кубковых турниров, в частности Лиги чемпионов.

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"То есть, вы хотите сказать, что сезон больше не будет особенным? Я думаю, мы должны немного изменить это мнение. Мы боремся за главный приз сезона, мы так много работали для этого, 20 команд АПЛ прилагают большие усилия, чтобы быть на вершине таблицы.

У нас осталось восемь игр, знаем, что поставлено на карту. В начале сезона никто не ожидал, что мы будем бороться за АПЛ после ухода Юргена Клоппа. Поэтому существует большая вероятность, что этот сезон все же будет очень особенным для всех нас", – приводит слова ван Дейка The Mirror.

Напомним, что после победы над Эвертоном в 30 туре АПЛ, Ливерпулю осталось набрать 13 очков в 8 последних турах чемпионата, чтобы гарантировать титул.

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