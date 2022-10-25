Центральный защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк признался, что Барселона является клубом, который на протяжении многих лет его вдохновлял. Также нидерландец отметил, что стадион Камп Ноу – его любимая арена.

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В интервью Гари Невиллу защитник "красных" признался, что в детстве следил за Барселоной, потому что в составе каталонской команды выступало большое количество его соотечественников.

"Барселона определенно меня вдохновляла. В её составе было много нидерландских игроков, такие как Франк и Рональд Де Бур, Патрик Клюйверт, а тренером команды был Франк Райкард", – приводит Goal.com слова ван Дейка.

На вопрос Невилла о том, на каком стадионе лучше всего играть на выезде, Вирджил ответил: "Это тоже сложный вопрос, но я бы ответил, что на Камп Ноу. Я смотрел много игр Барселоны в юности, а затем смог сыграть на этом стадионе в составе Селтика. Мы проиграли со счётом 1:6, но сама возможность сыграть на Камп Ноу была чем-то невероятным".



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