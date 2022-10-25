Ван Дейк признался в любви к испанскому гранду
Вирджил ван Дейк назвал Камп Ноу своим любимым стадионом.
Центральный защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк признался, что Барселона является клубом, который на протяжении многих лет его вдохновлял. Также нидерландец отметил, что стадион Камп Ноу – его любимая арена.
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В интервью Гари Невиллу защитник "красных" признался, что в детстве следил за Барселоной, потому что в составе каталонской команды выступало большое количество его соотечественников.
"Барселона определенно меня вдохновляла. В её составе было много нидерландских игроков, такие как Франк и Рональд Де Бур, Патрик Клюйверт, а тренером команды был Франк Райкард", – приводит Goal.com слова ван Дейка.
На вопрос Невилла о том, на каком стадионе лучше всего играть на выезде, Вирджил ответил: "Это тоже сложный вопрос, но я бы ответил, что на Камп Ноу. Я смотрел много игр Барселоны в юности, а затем смог сыграть на этом стадионе в составе Селтика. Мы проиграли со счётом 1:6, но сама возможность сыграть на Камп Ноу была чем-то невероятным".
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