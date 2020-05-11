toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Ван Дейк признался, почему отказался от предложений Челси и Манчестер Сити ради Ливерпуля

17:57 72 Читати українською
Ван Дейк признался, почему отказался от предложений Челси и Манчестер Сити ради Ливерпуля
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк признался, что ему было легко выбрать мерсисайдский клуб, несмотря на наличие предложений от Челси и Манчестер Сити.

"Прежде чем я принял решение выбрать Ливерпуль, я посмотрел на все аспекты клубов: стиль игры, товарищи по команде, а также перспективы.

"Это словно врезаться в гору": Мората определил самых сложных оппонентов в карьере

Это было что-то нереальное – выбирать между Ливерпулем и другими топ-клубами. Решать, куда идти в то время. Однако, с Ливерпулем возникло мгновенное чувство. В свое время, когда я переходил в Селтик, то не понимал, насколько это большой клуб. Однако с Ливерпулем все было иначе – на момент перехода я уже осознавал величие этой команды.

Думаю, что Ливерпуль в то время, когда я принимал решение был правильным выбором. Очевидно, выход в финал Лиги чемпионов в первые шесть месяцев был большим бонусом и очень помог мне в моем развитии, особенно в плане опыта", – цитирует ван Дейка dailystar.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ

blog_ava
"Я зол на Россию – хотел жить в нормальном городе, а получилось, что это не Украина": Бутко не хочет стновиться русским
11:50
376
Теги
Англия Челси Челси Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
3
час
:
38
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук