Ван Дейк признался, почему отказался от предложений Челси и Манчестер Сити ради Ливерпуля

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк признался, что ему было легко выбрать мерсисайдский клуб, несмотря на наличие предложений от Челси и Манчестер Сити.

"Прежде чем я принял решение выбрать Ливерпуль, я посмотрел на все аспекты клубов: стиль игры, товарищи по команде, а также перспективы.

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Это было что-то нереальное – выбирать между Ливерпулем и другими топ-клубами. Решать, куда идти в то время. Однако, с Ливерпулем возникло мгновенное чувство. В свое время, когда я переходил в Селтик, то не понимал, насколько это большой клуб. Однако с Ливерпулем все было иначе – на момент перехода я уже осознавал величие этой команды.

Думаю, что Ливерпуль в то время, когда я принимал решение был правильным выбором. Очевидно, выход в финал Лиги чемпионов в первые шесть месяцев был большим бонусом и очень помог мне в моем развитии, особенно в плане опыта", – цитирует ван Дейка dailystar.

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