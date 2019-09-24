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Ван Дейк признался, что находился в шаге от смерти

18:16 133 Читати українською
Ван Дейк признался, что находился в шаге от смерти
Вирджил ван Дейк / Фото из открытых источников

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал шокирующую историю из своей молодости.

В возрасте 21 года Вирджил имел аппендицит, перитонит, а также инфекцию почек. Такой "коктейль, как правило, заканчивается смертельным исходом.

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"В то время я видел только трубки, торчащие из моего тела. Я был совершенно разбит и ничего не мог сделать. В голове я продумывал худший сценарий.

Если бы я умер, то часть моих денег отошла бы матери. Конечно, никто не хотел об этом думать, но нужно было составить завещание, потому что все могло кончиться очень плохо", – сказал ван Дейк в интервью FourFourTwо.

В текущем сезоне ван Дейк провел 6 матчей и уже успел отметиться голом.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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