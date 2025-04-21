После победы над Лестером Ливерпулю осталось выиграть еще один матч, чтобы официально стать чемпионами АПЛ.

34-летний защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк дал комментарий после матча против "лис", где рассказал о судьбе Трента Александер-Арнольда в коллективе на фоне потенциального перехода английского правого защитника в Реал.

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"С тех пор как я присоединился к клубу, Трент был фантастическим игроком. Есть много хороших вещей, за которые его всегда будут помнить в Ливерпуле, если он решит уйти. Но подождите, пока что ничего еще не решено. Мы не знаем, что произойдет дальше.

Сейчас Трент – игрок Ливерпуля и он нужен нам. Весь сезон он был ключевым игроком. Трент приложил все усилия, чтобы вернуться на поле и помочь нам победить. Поэтому он заслуживает только аплодисментов", – цитирует ван Дейка The Athletic.

Добавим, что в текущем сезоне Трент Александер-Арнольд сыграл 40 матчей во всех турнирах за Ливерпуль, забив 4 гола и отдав 7 ассистов.

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