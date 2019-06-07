Ван Дейк перед финалом Лиги наций призвал сборную Нидерландов не акцентировать внимание на Роналду

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги наций против команды Португалии.

"Посмотрим, как сложится этот матч. Португалия – это не только Криштиану Роналду, а мы собираемся сыграть против всей сборной.

Португалия – Нидерланды: финал Лиги наций рассудит Мальенко – это последний матч в карьере рефери

Случиться может все, что угодно. Не могу дождаться, чтобы сыграть в финале Лиги наций в составе этой команды Нидерландов. Надеюсь, что мы поднимем трофей над своими головами и заставим всех гордиться нами", – цитирует ван Дейка ESPN.

Напомним, в полуфинале Нидерланды обыграли сборную Англии в дополнительное время со счетом 3:1. Португалия в своем полуфинале была сильнее Швейцарии (3:1). Финал Лиги наций Португалия – Нидерланды состоится в Порту в воскресенье, 9 июня. Начало встречи в 21:45.

Нидерланды – Англия: классный коучинг Кумана, де Йонг делает разницу, а Депай и Де Лигт приносят результат