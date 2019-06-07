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Ван Дейк перед финалом Лиги наций призвал сборную Нидерландов не акцентировать внимание на Роналду

7 июня 22:59 41 Читати українською
Ван Дейк перед финалом Лиги наций призвал сборную Нидерландов не акцентировать внимание на Роналду
Вирджил ван Дейк / фото из соцсетей

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги наций против команды Португалии.

 

"Посмотрим, как сложится этот матч. Португалия – это не только Криштиану Роналду, а мы собираемся сыграть против всей сборной.

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Случиться может все, что угодно. Не могу дождаться, чтобы сыграть в финале Лиги наций в составе этой команды Нидерландов. Надеюсь, что мы поднимем трофей над своими головами и заставим всех гордиться нами", – цитирует ван Дейка ESPN.

Напомним, в полуфинале Нидерланды обыграли сборную Англии в дополнительное время со счетом 3:1. Португалия в своем полуфинале была сильнее Швейцарии (3:1). Финал Лиги наций Португалия – Нидерланды состоится в Порту в воскресенье, 9 июня. Начало встречи в 21:45.

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Лига наций Португалия - Нидерланды Криштиану Роналду Криштиану Роналду Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Нидерланды Нидерланды Португалия Португалия
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