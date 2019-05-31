Ван Дейк: Память о боли прошлогоднего поражения от Реала поможет нам в этом финале

Защитник Вирджил ван Дейк не хочет снова покидать поле побежденным в битве за кубок Лиги чемпионов.

Голландец верит, что он и его партнеры изучили уроки из финала в Киеве против мадридского Реала.

"У нас есть опыт болезненного поражения в 2018 году. Мы собираемся отдать все, что имеем, и не пожалеем, мы увидим, останемся ли победителями в конце пути.

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Люди могут говорить все, что угодно, что у нас будет лучший сезон, чем в лиге. Это, возможно, правда, но все может произойти. Финал – это лишь одна игра", – цитирует ван Дейка ВВС.

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Напомним, Ливерпуль 1 июня сразится с Тоттенхэмом за звание победителя Лиги чемпионов 2018/19. В прошлом году "красные" в аналогичном матче уступили Реалу со счетом 1:3.