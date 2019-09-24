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Ван Дейк: Очень рад за Месси, мне не обидно за его победу в голосовании FIFA The Best-2019

09:14 21 Читати українською
Ван Дейк: Очень рад за Месси, мне не обидно за его победу в голосовании FIFA The Best-2019
Вирджил ван Дейк / Reuters

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказался о победе Лионеля Месси в голосовании за приз лучшему игроку сезона FIFA The Best-2019.

"Люди проголосовали, они выбрали Месси. Я был близок. Не думаю, что наш футбол можно сравнивать. Он нападающий, я защитник.

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Месси – великолепный футболист, возможно, он лучший в истории. Я очень рад за него, для меня нет никакой горечи. Я уже говорил, что командные трофеи для меня важнее. А этот приз – всего лишь бонус", – цитирует ван Дейка Fcupdate.nl.

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Напомним, Месси победил в голосовании FIFA The Best-2019, обогнав Ван Дейка и Роналду.

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ФИФА Игрок года ФИФА Мир Лионель Месси Лионель Месси Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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