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Ван Дейк оценил, сможет ли Адриан достойно заменить Алиссона в Суперкубке УЕФА

11:27 72 Читати українською
Ван Дейк оценил, сможет ли Адриан достойно заменить Алиссона в Суперкубке УЕФА
Вирджил ван Дейк / фото из соцсетей

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями накануне матча за Суперкубок УЕФА против Челси.

 

"Мы знаем их, они знают нас. Это всего один матч – все может произойти. Знаем, что сезон только начинается. Все возвращаются из отпусков, но мы готовы. Мы хотим выиграть этот трофей и будем делать все возможное для этого.

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Хорошо, что Адриан сразу же начинает играть. Плохо, конечно, что Алиссон получил травму, но Адриан достаточно опытен для таких матчей. Он достаточно хороший вратарь. Он много лет играл в Премьер-лиге, и мы знаем, насколько он хорош. Мы обороняемся всей командой. Он нужен нам, а мы – ему. Уверен, что он справится со своей работой", – цитирует ван Дейка пресс-служба УЕФА.

Напомним, Алиссон получил травму в матче против Норвича, неудачно выбив мяч. Бразильца заменил в воротах Адриан, а Ливерпуль одержал разгромную победу (4:1).

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