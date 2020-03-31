Ван Дейк назвал самых сильных оппонентов в карьере

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк назвал двух форвардов, против которых ему было труднее всего играть.

"Играл против нескольких серьезных нападающих, но, пожалуй, труднее всего было против Лео Месси. В АПЛ? Агуэро", – написал ван Дейк в твиттере.

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Напомним, нидерландский центрбек играл против Месси в прошлой Лиге чемпионов. На Камп Ноу форвард Барселоны отметился дублем, а "сине-гранатовые" победили со счетом 3:0. Правда, это не помешало Ливерпулю одержать общую победу в противостоянии – на Энфилде "красные" забили необходимые 4 гола и не пропустили.

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