Центрбек начал тренироваться после перенесенной на колене операции, сообщает Daily Mail.

Клопп оценил кадровую ситуацию Ливерпуля – лазарет начинает пустеть

Пока занятия ван Дейка носят легкий характер. Терапевты теперь будут внимательно следить за тем, чтобы нидерландец минимально нагружал травмированное колено. На следующих стадиях реабилитации нагрузки станут более интенсивными. По оптимистическим прогнозам, ван Дейк сможет помочь Ливерпулю на финальном отрезке сезона.

Напомним, что защитник получил травму крестообразных связок в дерби с Эвертоном и был прооперирован месяц назад.

Португалія поступиться троном, провал Німеччини та Росії, УЄФА вирішить долю України – підсумки Ліги націй 2020/21