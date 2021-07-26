Ван Дейк может вернуться на поле уже в следующем матче Ливерпуля
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от физического состояния Вирджил ван Дейка, который находится вне игры еще с октября.
"Вирджил хорошо выглядит, он продолжает восстанавливаться. Пока он не выполняет всю программу, но я вижу положительные моменты.
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Есть возможность, что Вирджил сыграет несколько минут в предстоящей встрече. Он действительно выглядит хорошо на тренировках, и, возможно, мы сможем выпустить его на поле, но для этого нужно будет с ним поговорить. Он выглядит готовым, посмотрим, что будет", – цитирует Клоппа сайт Ливерпуля.
Напомним, спарринг мерсисайдцев с Гертой запланирован на 29 июля, а уже 14 августа Ливерпуль начинает путь в новом сезоне АПЛ.
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