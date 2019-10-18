Ван Дейк: Матч против Манчестер Юнайтед не является самой большой игрой сезона для Ливерпуля

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

"Матч против Манчестер Юнайтед большой, но это больше касается болельщиков. Как по мне, то матчи Лиги чемпионов ничуть не уступают игре с "красными дьяволами". Да, атмосфера перед этим поединком невероятная, однако не думаю, что матч с Манчестер Юнайтед можно назвать игрой сезона. Большие матчи – это игры Лиги чемпионов и поединки, которые приносят титулы.

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Манчестер Юнайтед хочет реабилитироваться за проваленный начало сезона, ведь это не то, на что они рассчитывали. Мы хотим выйти на поле и увеличить количество очков. Манкунианцы могут думать, что матч с Ливерпулем – прекрасная возможность реабилитироваться, но мы будем бороться за победу", – поделился Ван Дейк в комментарии Sky Sports.

Напомним, матч 9-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль состоится 20 октября, начало в 18:30.

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