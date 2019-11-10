Ван Дейк: Манчестер Сити – чемпионы, но нас устроит только победа

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк расхвалил Манчестер Сити перед очной встречей лидеров АПЛ в 12-м туре.

"Манчестер Сити – команда, которая несет угрозу для любого соперника. Они – чемпионы, у них очень качественный состав, четкий план, фантастический тренер, фантастические игроки, их очень трудно обыграть.

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Мы опережаем их на 6 очков, но это может быстро измениться. Мы не станем думать или обсуждать, устроит ли нас ничья, ведь мы хотим побеждать в каждом матче. Мы довольны своим положением в таблице и тем, каким образом мы выиграем матче. Тренер прав, когда говорит, что нужно уделять внимание только следующей встрече. Эта идея не меняется за время моего пребывания здесь", – цитирует ван Дейка Daily Mail.

Напомним, центральный матч 12-го тура АПЛ состоится сегодня на Энфилде. Начало игры – в 18:30 по киевскому времени.

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