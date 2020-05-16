Ван Дейк и Суарес поддержали бывший клуб, который имеет финансовые проблемы – поступок дня

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк и форвард Барселоны Луис Суарес не забыли место, которое дало им путевку в большой футбол.

Обе звезды приняли участие в акции помощи скромному Гронингену, информирует Vtbl.

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Нидерландский клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями после решения Эредивизи окончательно завершить сезон. Прибыль с билетов – одна из основных частей бюджета Гронингена, однако есть вероятность, что фанатам не позволят приходить на стадион и в следующей кампании. "Бело-зеленые" все же начали продажу абонементов, надеясь на верность поклонников в непростые времена. Суарес и ван Дейк откликнулись и приобрели по несколько билетов, которые впоследствии разыграют между фанатами.

Добавим, что капитан сборной Нидерландов начинал карьеру именно в Гронингене, а для Суареса это был первый европейский клуб после родного Насьоналя.

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