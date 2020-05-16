toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Нидерланды
ГЕРМАНИЯ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЭРЛИНГ ХОЛАНД КОРОНАВИРУС

Ван Дейк и Суарес поддержали бывший клуб, который имеет финансовые проблемы – поступок дня

16 мая 22:58 41 Читати українською
Ван Дейк и Суарес поддержали бывший клуб, который имеет финансовые проблемы – поступок дня
Ван Дейк и Суарес / Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк и форвард Барселоны Луис Суарес не забыли место, которое дало им путевку в большой футбол.

Обе звезды приняли участие в акции помощи скромному Гронингену, информирует Vtbl.

Китайский клуб снялся с чемпионата и близок к банкротству – там играли Мораес, Пато и другие звезды

Нидерландский клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями после решения Эредивизи окончательно завершить сезон. Прибыль с билетов – одна из основных частей бюджета Гронингена, однако есть вероятность, что фанатам не позволят приходить на стадион и в следующей кампании. "Бело-зеленые" все же начали продажу абонементов, надеясь на верность поклонников в непростые времена. Суарес и ван Дейк откликнулись и приобрели по несколько билетов, которые впоследствии разыграют между фанатами.

Добавим, что капитан сборной Нидерландов начинал карьеру именно в Гронингене, а для Суареса это был первый европейский клуб после родного Насьоналя.

Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новости

blog_ava
Милевский сообщил о скором возвращении в Киев
16 мая
871
Теги
Барселона Барселона Испания Луис Суарес Луис Суарес Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Гронинген Гронинген Англия Нидерланды
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
10
мин
Кельн
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук