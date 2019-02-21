Ван Дейк: Хочу стать легендой Ливерпуля

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал, чего хочет достичь с "красными".

"Мне хочется стать легендой Ливерпуля, чтобы меня запомнили в этом клубе. Также хочу выиграть много трофеев, ведь у нас фантастическая команда, которой это под силу.

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Клуб заплатил большие деньги для того, чтобы подписать меня. Хочу теперь отплатить, отдавая всего себя этому клубу. Здесь я чувствую себя частью семьи. Это было одной из причин, почему я хотел играть за Ливерпуль", – цитирует ван Дейка BBC.

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В текущем сезоне в активе центрбека 32 матча в составе Ливерпуля во всех турнирах. Вирджил забил гол и отдал 2 результативные передачи.