toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР ЛИГА ЕВРОПЫ

Ван Дейк: Хочу стать легендой Ливерпуля

21:11 23 Читати українською
Ван Дейк: Хочу стать легендой Ливерпуля
Вирджил ван Дейк / Фото Reuters

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал, чего хочет достичь с "красными".

"Мне хочется стать легендой Ливерпуля, чтобы меня запомнили в этом клубе. Также хочу выиграть много трофеев, ведь у нас фантастическая команда, которой это под силу.

Ковач: Не припомню много клубов, которые не проигрывали и не пропускали от Ливерпуля на Энфилде

Клуб заплатил большие деньги для того, чтобы подписать меня. Хочу теперь отплатить, отдавая всего себя этому клубу. Здесь я чувствую себя частью семьи. Это было одной из причин, почему я хотел играть за Ливерпуль", – цитирует ван Дейка BBC.

Ливерпуль может объединить лучшую связку нидерландских защитников

В текущем сезоне в активе центрбека 32 матча в составе Ливерпуля во всех турнирах. Вирджил забил гол и отдал 2 результативные передачи.

Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
16
мин
Милан
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук