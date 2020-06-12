Ван Дейк будет получать наибольшую зарплату в истории Ливерпуля – известны условия

Ливерпуль собирается надолго удержать своего ключевого игрока Вирджила ван Дейка.

Мерсисайдцы после победы в АПЛ планируют заключить новый контракт с 28-летним центрбеком, утверждает Sun.

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Ван Дейк имеет шанс установить исторический рекорд Ливерпуля по уровню зарплаты. Сейчас его удерживает Мохамед Салах с 200 тысячами фунтов в неделю. Голландец пока получает 180 тысяч, но клуб обещает повышение на 40 тысяч. Всего за пять лет соглашения Вирджил может заработать 57 млн фунтов.

Добавим, что в текущем сезоне ван Дейк провел 29 матчей в АПЛ, отличился 4 голами и одним ассистом.

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