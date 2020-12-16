Вирджил ван Дейк в ближайшее должен время подписать с мерсисайдцами новый контракт.

Ван Дейк начал легкие тренировки

Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, стороны предварительно договорились о новом соглашении на пять лет, которое должно быть подписано уже зимой до лета 2026 года. Ливерпуль рассчитывает на ван Дейка, несмотря на его серьезное повреждение.

Напомним, что защитник получил травму крестообразных связок в дерби с Эвертоном, а его возвращение на футбольное поле ожидается на финальном отрезке сезона.

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