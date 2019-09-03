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Ван Дейк, Агуэро и одноклубник Ярмоленко – WhoScored представил команду недели топ-лиг Европы

17:56 49 Читати українською
Ван Дейк, Агуэро и одноклубник Ярмоленко – WhoScored представил команду недели топ-лиг Европы
Серхио Агуэро (слева) / официальный сайт АПЛ

Авторитетный портал WhoScored обнародовал сборную недели, составленную из игроков топ-5 европейских чемпионатов.

11 клубов делегировали в команду недели по одному игроку. Об этом сообщает WhoScored.com.

"Он будет забивать голы даже умирая", – Гвардиола сделал странный комплимент Агуэро

В частности, четверо представляют АПЛ, трое – Бундеслигу, двое – Лигу 1, а от Ла Лиги и Серии А в символическую сборную попали по одному игроку.

Вратарь: Луиджи Сепе (Парма)

Защитники: Бенжамен Павар (Бавария), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Ромен Тома (Анже), Артур Масуаку (Вест Хэм)

Полузащитники: Ришарлисон (Эвертон), Абдулай Туре (Нант), Элье Скири (Кельн), Дарвин Мачис (Гранада)

Нападающие: Серхио Агуэро (Манчестер Сити), Тимо Вернер (РБ Лейпциг)

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