Ван Дейк – о ничьей с Эвертоном: Опять то же самое

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями после матча 29-го тура АПЛ с Эвертоном.

"Да, конечно, мы разочарованы. Мы заслуживали победы. Многое говорит тот факт, что они праздновали после ничьей. У нас было достаточно моментов, чтобы взять три очка, но мы не одержали их. Опять то же самое.

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Мне нравятся такие матчи. Мы приехали за тремя очками, но не взяли их. У нас есть время, чтобы восстановиться к следующей игре. Мы концентрируемся на ней.

Конечно, каждый хочет быть на первом месте. Но пока мы не можем ничего изменить", – сказал ван Дейк в эфире Sky Sports.

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