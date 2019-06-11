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Ван де Беек выбирает между двумя клубами

07:30 88 Читати українською
Ван де Беек выбирает между двумя клубами
Донни ван де Беек / УЕФА

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек может перейти в один из двух грандов АПЛ.

Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед претендуют на полузащитника Аякса Донни ван де Беека, сообщает голландский журналист Марсель ван дер Краан изданию talkSport.

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Футболист был одним из лидеров сенсационного Аякса в Лиге чемпионов и помог "годензонен" добраться до полуфинала Лиги чемпионов впервые с сезона 1996/97.

Другой хавбек амстердамцев Фрэнки де Йонг уже перешел в Барселону. В том же направлении может отправиться Маттейс де Лигт.

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