Ван де Беек выбирает между двумя клубами

Мир — 08:00 21
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Розкішна сімка, 300 спартанців та шанси 50 на 50 – збірна України U-20 зіграє проти Італії у півфіналі чемпіонату світу
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Украина – Люксембург: без недооценки, но с подарком арбитра, топ-матч Коно, комфортное лидерство после тяжелой игрыЕвро-2020 — 03:58 2799
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Украина – Люксембург: послематчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 00:26 781
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Украина – Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2020 – как это былоЕвро-2020 — 00:10 17186
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Информация о реформировании Лиги чемпионов оказалась фейком – официальное заявление УЕФАЛига чемпионов — 10 июнь 106