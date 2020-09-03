Ван де Беек посвятил свой номер в Манчестер Юнайтед товарищу, который два года находился в коме
11:39 - Читати українською
Новоиспеченный полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек получил игровой номер в клубе.
Донни ван де Беек будет выступать за "красных дьяволов" под 34-м номером, сообщает официальный сайт клуба.
Манчестер Юнайтед официально подписал ван де Беека
23-летний нидерландец выбрал эти цифры не просто так. Под 34-м номером играл его товарищ в Аяксе Абдельхаким Нури. В 2017-м игрок потерял сознание на поле и провел в коме больше двух лет. Сейчас Нури уже вышел из комы, но прикован к постели.
Напомним, МЮ приобрел у Аякса Донни за около 40 млн евро.
Хрещений батько Гвардіоли, хард-рок у Західному Мідленді та Дачний елеватор: коротко про новачків АПЛ сезону 2020/21
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter