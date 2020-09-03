Донни ван де Беек будет выступать за "красных дьяволов" под 34-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Манчестер Юнайтед официально подписал ван де Беека

23-летний нидерландец выбрал эти цифры не просто так. Под 34-м номером играл его товарищ в Аяксе Абдельхаким Нури. В 2017-м игрок потерял сознание на поле и провел в коме больше двух лет. Сейчас Нури уже вышел из комы, но прикован к постели.

Напомним, МЮ приобрел у Аякса Донни за около 40 млн евро.

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